Внешне новинка может быть похожа на Honor Power2.

Линейка Huawei nova 16, в настоящее время представленная смартфонами nova 16, nova 16 Pro, nova 16 Ultra и nova 16z, может быть расширена новой моделью, nova 16 SE, данными о характеристиках которой делится информатор Digital Chat Station, пишет издание GSMArena.

Сообщается, что смартфон Huawei nova 16 SE обзаведётся плоским LTPS OLED-дисплеем с разрешением 1,5K, ёмкой аккумуляторной батареей на 8 500 мА·ч и унаследует дизайн от модели Honor Power2.

Honor Power2. Источник фото: GSMArena

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Также новинке приписывается наличие чипсета Huawei Kirin 8020, 50-Мп основной камеры, поддерживающей технологию обработки изображений Red Maple, и задней панели с градиентной отделкой. Данные о дате запуска Huawei nova 16 SE пока не раскрываются.