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Halo Campaign Evolved протестировали на целом ряде видеокарт Nvidia от RTX 5050 до RTX 5090
Тестовый ПК снабдили процессором Ryzen 7 9800X3D.
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Шутер Halo: Campaign Evolved, являющийся ремейком Halo: Combat Evolved, дебютировавшим в 2001 году, уже доступен для ряда экспертов, чем и воспользовался представитель YouTube-канала Geralt Benchmarks. Специалист протестировал игру на целом ряде видеокарт Nvidia серии RTX 50, включая GeForce RTX 5050, GeForce RTX 5060, GeForce RTX 5060 Ti 8 ГБ, GeForce RTX 5070, GeForce RTX 5070 Ti, GeForce RTX 5080 и GeForce RTX 5090.

Источник фото: Polygon/Halo Studios/Xbox Game Studios

Тестовая сборка, оснащённая процессором AMD Ryzen 7 9800X3D и 32 ГБ оперативной памяти DDR5, обеспечила следующие показатели средней частоты кадров/1% low:

  • 1080p, средние настройки, Native DLAA: RTX 5050 – 60 fps/49 fps
  • 1080p, высокие настройки, DLSS 4 Quality: RTX 5050 – 78 fps/62 fps
  • 1080p, высокие настройки, Native DLAA: RTX 5060 – 73 fps/60 fps, RTX 5060 Ti – 81 fps/66 fps
  • 1080p, пресет Ultra, Native DLAA: RTX 5060 – 57 fps/47 fps, RTX 5060 Ti – 66 fps/54 fps
  • 1440p, средние настройки, DLSS 4 Balanced: RTX 5050 – 64 fps/54 fps
  • 1440p, средние настройки, DLSS 4 Balanced, FG 2x: RTX 5050 – 91 fps/37 fps
  • 1440p, пресет Ultra, DLSS 4 Balanced: RTX 5060 – 64 fps/50 fps, RTX 5060 Ti – 76 fps/62 fps
  • 1440p, пресет Ultra, DLSS 4 Balanced, FG 2x: RTX 5060 – 97 fps/39 fps, RTX 5060 Ti – 108 fps/42 fps
  • 1440p, пресет Ultra, Native DLAA: RTX 5070 – 58 fps/51 fps, RTX 5070 Ti – 74 fps/62 fps, RTX 5080 – 81 fps/69 fps, RTX 5090 – 115 fps/86 fps
  • 1440p, пресет Ultra, DLSS 4 Quality: RTX 5070 – 84 fps/69 fps, RTX 5070 Ti – 103 fps/77 fps
  • 4K, высокие настройки, Native DLAA: RTX 5080 – 60 fps/51 fps
  • 4K, пресет Ultra, Native DLAA: RTX 5090 – 71 fps/60 fps
  • 4K, высокие настройки, DLSS 4.5 Performance: RTX 5070 – 68 fps/56 fps
  • 4K, высокие настройки, DLSS 4.5 Performance, FG 2x: RTX 5070 – 105 fps/40 fps
  • 4K, пресет Ultra, DLSS 4 Quality: RTX 5070 Ti – 62 fps/54 fps, RTX 5080 – 72 fps/60 fps, RTX 5090 – 101 fps/76 fps
  • 4K, пресет Ultra, DLSS 4 Quality, FG 2x: RTX 5070 Ti – 103 fps/42 fps, RTX 5080 – 119 fps/46 fps, RTX 5090 – 175 fps/63 fps
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Как показывают тесты, комфортно играть в Halo: Campaign Evolved при разрешении 1080p можно даже на RTX 5050, причём даже на высоких настройках, если использовать технологию масштабирования DLSS, тогда как в 4K разумным выбором станет как минимум RTX 5070.

#halo: campaign evolved
Источник: youtube.com
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