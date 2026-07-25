Компания Xiaomi прекращает поддержку десяти моделей мобильных устройств под брендами Xiaomi, Redmi и Poco, пишет издание Gizmochina, публикуя полный список, в который входят следующие модели:
- Xiaomi 12
- Xiaomi 12 Pro
- Xiaomi 12S Ultra
- Poco X5
- Poco X5 Pro 5G
- Redmi K60E
- Redmi 10 5G
- Xiaomi Pad 6
- Xiaomi Pad 6 Pro
- Xiaomi Pad 6 Max
Отмечается, что данные мобильные устройства более не будут получать обновления программного обеспечения и апдейты безопасности, что грозит проблемами в связи с новыми уязвимостями, которыми могут воспользоваться злоумышленники для кражи конфиденциальных данных.
Впрочем, пользователи, которых не страшат возможные угрозы безопасности, могут продолжить использовать указанные модели мобильных устройств, так как отсутствие обновлений на их работоспособность не повлияет.