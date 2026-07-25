В список входят как смартфоны, так и планшеты.

Компания Xiaomi прекращает поддержку десяти моделей мобильных устройств под брендами Xiaomi, Redmi и Poco, пишет издание Gizmochina, публикуя полный список, в который входят следующие модели:

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12S Ultra

Poco X5

Poco X5 Pro 5G

Redmi K60E

Redmi 10 5G

Xiaomi Pad 6

Xiaomi Pad 6 Pro

Xiaomi Pad 6 Max

Источник фото: GSMArena

Отмечается, что данные мобильные устройства более не будут получать обновления программного обеспечения и апдейты безопасности, что грозит проблемами в связи с новыми уязвимостями, которыми могут воспользоваться злоумышленники для кражи конфиденциальных данных.

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Впрочем, пользователи, которых не страшат возможные угрозы безопасности, могут продолжить использовать указанные модели мобильных устройств, так как отсутствие обновлений на их работоспособность не повлияет.