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Энтузиаст протестировал RTX 3050 8 ГБ в паре с Ryzen 5 5500 в целом ряде игр
Тестовый ПК был оснащён 16 ГБ ОЗУ DDR4.
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Видеокарта GeForce RTX 3050 8 ГБ, дебютировавшая в 2022 году, была не слишком хорошо принята целым рядом геймеров и экспертов из-за не слишком привлекательного соотношения цены и производительности, поэтому энтузиаст YouTube-канала Jason Witmer решил проверить, что же изменилось в 2026 году, протестировав видеоадаптер в ряде игр.

Источник фото: Amazon

Тестовая сборка, оснащённая процессором AMD Ryzen 5 5500 и 16 ГБ оперативной памяти DDR4-3200, в разрешении 1080p добилась следующих результатов средней частоты кадров/1% low:

  • Cyberpunk 2077 (средние настройки) – 80 fps/67 fps
  • Final Fantasy XVI (низкие настройки) – 42 fps/34 fps
  • Metal Gear Solid Delta: Snake Eater (средние настройки) – 35 fps/28 fps
  • Clair Obscur: Expedition 33 (низкие настройки) – 38 fps/28 fps
  • Assassin’s Creed Shadows (низкие настройки) – 41 fps/32 fps
  • Warhammer 40000: Space Marine 2 (низкие настройки) – 53 fps/43 fps
  • Marvel’s Spider-Man 2 (низкие настройки) – 43 fps/24 fps
  • Dying Light 2 Stay Human (средние настройки) – 68 fps/40 fps
  • Stellar Blade (средние настройки) – 72 fps/51 fps
  • God of War Ragnarök (средние настройки) – 60 fps/52 fps
  • Resident Evil 4 Remake (высокие настройки) – 62 fps/50 fps
  • F1 24 (высокие настройки) – 90 fps/60 fps
  • Fortnite (DX12, высокие настройки) – 145 fps/85 fps
  • PEAK (высокие настройки) – 120 fps/85 fps
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В целом, GeForce RTX 3050 8 ГБ обеспечивает неплохие показатели частоты кадров в большинстве представленных игр, хотя для этого и приходится снижать настройки, а также имеет аппаратную поддержку трассировки лучей и DLSS, но её производительность до сих пор не соответствует цене, поэтому энтузиаст рекомендует обратить внимание на другие модели, в частности Radeon RX 6600 8 ГБ и RTX 2070 Super 8 ГБ.

#geforce rtx 3050 #ryzen 5 5500
Источник: youtube.com
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