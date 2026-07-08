Сборка была оснащена 32 ГБ ОЗУ.

Неблагоприятная ситуация на компьютерном рынке вынуждает геймеров обращать внимание на сборки прошлых поколений, одну из которых в целом ряде игр протестировал энтузиаст YouTube-канала ProYamYamPC.

Источник фото: ProYamYamPC/YouTube

Для своих тестов он собрал ПК с процессором Ryzen 7 5800X, видеокартой GeForce GTX 980 4 ГБ и 32 ГБ оперативной памяти DDR4, который в разрешении 1080p продемонстрировал следующие результаты средней частоты кадров/1% low:

The Witcher 3 (средние настройки) – 83 fps/53 fps

Battlefield 6 (низкие настройки) – 58 fps/44 fps

ARC Raiders (низкие настройки) – 85 fps/56 fps

Cyberpunk 2077 (средние настройки) – 39 fps/31 fps

Assassin’s Creed Mirage (низкие настройки) – 56 fps/26 fps

Kingdom Come: Deliverance II (низкие настройки) – 60 fps/50 fps

Counter-Strike 2 (низкие настройки) – 251 fps/110 fps

Tom Clancy's Rainbow Six Siege (низкие настройки) – 108 fps/84 fps

Escape From Duckov (высокие настройки) – 126 fps/89 fps

Grand Theft Auto IV (максимальные настройки) – 58 fps/45 fps

The Elder Scrolls V Skyrim Special Edition (настройки Ultra) – 60 fps/60 fps

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В целом, сборка на Ryzen 7 5800X с GTX 980 обеспечивает неплохие показатели частоты кадров в выбранных энтузиастом играх, хотя в ряде из них приходится заметно снижать качество графики для достижения плавного игрового процесса. При этом энтузиаст отмечает, что видеокарта GTX 980 ограничена 4 ГБ видеопамяти и не поддерживается современными драйверами.