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Модели на Snapdragon 8 Elite Gen 5 заняли девять мест в топ-10 флагманских смартфонов AnTuTu за июнь
Лишь один смартфон на чипе MediaTek Dimensity 9500 появился в свежем рейтинге.
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Представители бенчмарка AnTuTu опубликовали свежий рейтинг производительности флагманских Android-смартфонов за июнь 2026 года, в котором продолжают лидировать модели на базе чипсета Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: Smartprix

Первую позицию завоевал iQOO 15 Ultra, набравший 4 142 923 балла, на втором месте разместился RedMagic 11S Pro+, в активе которого 4 101 393 очка, третью строчку с результатом 4 052 100 баллов занял iQOO 15, а на четвёртой и пятой строчках расположились Vivo X300 Ultra и Realme GT8 Pro, получившие 3 964 767 и 3 958 736 очков соответственно.

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Модель Honor WIN с показателем 3 923 454 балла занимает шестое место, на седьмой позиции располагается Oppo Find X9 Ultra, результат которого составил 3 890 437 очков, на восьмой строчке восседает Honor Magic8 Pro, заполучивший 3 845 606 баллов, а на девятой и десятой — iQOO 15T и Honor Magic8, набравшие 3 809 793 и 3 796 250 очков соответственно.

Источник фото: NotebookCheck/AnTuTu

Как можно заметить, единственной моделью на базе чипсета MediaTek Dimensity 9500, попавшей в июньский рейтинг, является iQOO 15T, тогда как остальные флагманские смартфоны, представленные в топ-10, основаны на SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5.

#antutu #snapdragon 8 elite gen 5
Источник: notebookcheck.net
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