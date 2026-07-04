Запуск новинок ожидается в сентябре.

Производитель Qualcomm планирует провести очередное мероприятие Snapdragon Summit осенью текущего года — ранее компания сообщила, что событие намечено на 22-24 сентября. Ожидается, что на нём будет представлено сразу несколько чипов Snapdragon следующего поколения, в том числе Snapdragon 8 Elite Gen 6 и Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro.

Как пишет издание GSMArena, сразу несколько производителей планирует представить свои новые смартфоны на базе новейших SoC от Qualcomm, но компания Xiaomi, по слухам, сделает это первой. Сообщается, что Xiaomi 18 Pro и Xiaomi 18 Pro Max дебютируют в сентябре, став первыми смартфонами, оснащёнными SoC серии Snapdragon 8 Elite Gen 6.

Рендер Xiaomi 18. Источник фото: GSMArena/Digital Chat Station

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Ожидается, что Xiaomi 18 Pro Max будут основан на чипсете Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, тогда как Xiaomi 18 Pro обзаведётся чипом Snapdragon 8 Elite Gen 6, как и стандартный Xiaomi 18, который будет запущен в октябре.

Согласно утечкам, чипсеты Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro и Snapdragon 8 Elite Gen 6 получат процессорные ядра Oryon следующего поколения с конфигурацией 2+3+3. Стандартный чипсет, по слухам, получит графический процессор Adreno 845 с 12 МБ видеопамяти и 6 МБ кэша последнего уровня (LLC), тогда как версия Pro будет иметь GPU Adreno 850 с 18 МБ графической памяти и 8 МБ LLC. Кроме того, Qualcomm может выпустить более доступный Snapdragon 8 Gen 6 для смартфонов среднего класса.