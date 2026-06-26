Компания выпустила прошивку версии 2401.

Чуть ранее AMD удалила поддержку функции TSME (Transparent Memory Secure Encryption), предназначенной для предотвращения атак во время «холодной» загрузки путём шифрования данных, хранящихся в оперативной памяти, на потребительских процессорах Ryzen, что вызвало недовольство со стороны ряда пользователей.

Источник фото: Wccftech

Компания пообещала вернуть данную функцию в ближайшее время, и один из партнёров AMD выпускает свежую версию прошивки, получившую исправление, пишет издание Wccftech. Сообщается, что новая версия BIOS 2401 c AGESA 1.3.0.1b для материнских плат Asus серии 800 восстанавливает поддержку TSME на потребительских процессорах Ryzen, поэтому пользователям, нуждающимся в данной функции, следует обновиться.

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Ожидается, что в будущем к Asus присоединится и ряд других производителей, хотя о точных сроках распространения обновлений в настоящее время неизвестно.