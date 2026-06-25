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Эксперт увеличил объём ОЗУ в Steam Machine в четыре раза и установил 4-ТБ накопитель
Для этого ему пришлось частично разобрать устройство.
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Официальный запуск Steam Machine привлёк внимание целого ряда геймеров и экспертов, которые уже успели протестировать новинку в играх и сравнить её с обычными ПК. Как стало известно ранее, Steam Machine имеет 16 ГБ оперативной памяти и SSD-накопитель объёмом 512 ГБ или 2 ТБ, в зависимости от модификации. Эксперт YouTube-канала ETA PRIME решил модифицировать новинку, заменив ОЗУ и накопитель на устройства с большим объёмом.

Источник фото: ETA PRIME/YouTube

Для этого специалисту пришлось снять внешний кожух, открутив несколько винтов, после чего он смог изучить систему охлаждения устройства, имеющую алюминиевые рёбра и медные тепловые трубки, а также твердотельный накопитель M.2 2230, подключённый при помощи адаптера, который пришлось временно снять.

Источник фото: ETA PRIME/YouTube

Источник фото: ETA PRIME/YouTube

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Далее эксперт снял плату, на которой расположено несколько портов, отсоединил антенны Wi-Fi, Bluetooth, RGB-подсветку и шлейф от блока питания, извлёк вентилятор, слот для SD-карты и модуль ввода-вывода. После этого он открутил четыре винта и снял радиатор, получив доступ к нижней части материнской платы и модулю оперативной памяти.

Источник фото: ETA PRIME/YouTube

Как выяснил эксперт, Valve использовала одну планку ОЗУ SO-DIMM объёмом 16 ГБ, что, судя по всему, связано с кризисом на рынке DRAM. Вместо модуля DDR5-5600, изначально установленного в Steam Machine, специалист поставил две планки DDR5-5600 по 32 ГБ каждая.

Источник фото: ETA PRIME/YouTube

Далее ряд компонентов устройства был возвращён на свои места, чтобы эксперт смог заменить стандартный SSD объёмом 2 ТБ на хранилище ёмкостью 4 ТБ. Специалист клонировал накопитель, чтобы без проблем перенести ОС и свои игры на новый SSD.

Источник фото: ETA PRIME/YouTube

Эксперт предполагал, что система может не распознать весь объём оперативной памяти, но, как оказалось, волноваться не стоило — в ОС отобразилось 62 ГБ ОЗУ (из общего объёма, составляющего 64 ГБ) и 4-ТБ накопитель.

Источник фото: ETA PRIME/YouTube

Источник фото: ETA PRIME/YouTube

Специалист отмечает, что в условиях неблагоприятной ситуации на рынке DRAM данный апгрейд может быть нецелесообразен с точки зрения цены, но возможность увеличения объёма ОЗУ и хранилища радует.

#steam machine
Источник: youtube.com
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