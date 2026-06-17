Первыми новую версию ОС получат модели Pixel.

Компания Google приступила к развёртыванию стабильной версии ОС Android 17 с рядом новых функций и возможностей для своих смартфонов серии Pixel 6 и выше, пишет издание GSMArena.

Источник фото: GSMArena

В частности, в Android 17 появилась новая функция «Пузырьки приложений» (App Bubbles), позволяющая превращать любое приложение в плавающее окно и размещать его поверх других приложений. Для моделей с большим дисплеем и складных устройств будет доступна панель «Пузырьки» для управления приложениями, расположенная внизу экрана.

Источник фото: GSMArena/Google

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Кроме того, модели, оснащённые складными дисплеями, получат новую функцию «50/50», благодаря которой геймеры смогут использовать геймпад, размещённый на одной стороне экрана, тогда как игра будет отображаться на другой. Google отмечает, что внедрение этой функции произойдёт в ближайшие месяцы.

Источник фото: GSMArena/Google

Пользователи, которые захотят записывать свои реакции при помощи фронтальной камеры, смогут сделать это в новом приложении «Экранные реакции». Также ОС Android 17 получила ряд нововведений относительно предоставления данных о местоположении — был переработан алгоритм для определения приблизительного местоположения, изменён алгоритм для флажков «Точное» и «Приблизительное местоположение», а для приложений стала доступна новая опция «одноразового точного местоположения».

Источник фото: GSMArena/Google

В новой версии ОС пользователи смогут разграничивать доступ к контактам со стороны приложений, предоставляя или конкретные контакты, или весь список. Приложения, которые используют слишком много памяти, теперь можно будет ограничить в потреблении ОЗУ, выделив им определённый объём

Кроме того, в Android 17 доработаны меры безопасности, в частности улучшена функция обнаружения угроз в реальном времени и режиме расширенной защиты, а также добавлена возможность блокировать потерянное устройство с помощью биометрических данных.

Источник фото: GSMArena/Google

Наконец, Android 17 получил ряд улучшений интерфейса, включая доработанную тёмную тему, возможность скрытия названий приложений на главном экране, а также другие изменения. Позже ряд устройств также получит поддержку Gemini Intelligence.

Ожидается, что другие производители начнут постепенное развёртывание Android 17 для своих устройств позже в текущем году, поэтому для получения обновлений стоит следить за новостями.