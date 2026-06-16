При этом он не приносит прибавки к fps.

Несколько недель назад компания Microsoft приступила к развёртыванию режима Xbox для Windows 11, благодаря чему геймеры получили доступ к более удобному игровому интерфейсу с рядом преимуществ по сравнению с обычным интерфейсом. Как сообщает издание NotebookCheck, эксперт Linus Tech Tips решил проверить, влияет ли режим Xbox на производительность, протестировав ПК в нескольких играх.

Источник фото: KitGuru

Как оказалось, использование режима Xbox не оказывает никакого эффекта на быстродействие как в разрешении 1080p, так и 1440p. При этом он оказывает положительное влияние на использование системой оперативной памяти — как показывают тесты Linus Tech Tips, в режиме Xbox операционная система потребовала 4493 МБ, тогда как в обычном режиме запросила 5101 МБ.

Источник фото: NotebookCheck/Linus Tech Tips/YouTube

Источник фото: NotebookCheck/Linus Tech Tips/YouTube

реклама

Ожидается, что Microsoft продолжит развивать Windows 11 в данном направлении, позволив геймерам использовать более простой и удобный интерфейс, оптимизированный для игр.