Тестовый ПК был оснащён процессором Core i5-12400F.

Видеокарта Intel Arc A750 дебютировала почти четыре года назад, осенью 2022 года, но до сих пор способна обеспечить достаточно плавный игровой процесс даже в современных играх, хотя и не без некоторых проблем, что подтвердил энтузиаст YouTube-канала RandomGaminginHD в своём свежем видеоролике.

Источник фото: RandomGaminginHD/YouTube

Тестовый ПК, оснащённый процессором Intel Core i5-12400F, в разрешении 1080p продемонстрировал следующие показатели средней частоты кадров/1% low:

007 First Light (самые низкие настройки, FSR Quality) – 53 fps/42 fps

ARC Raiders (средние настройки, TSR) – 76 fps/63 fps

Battlefield 6 (средние настройки, TAA) – 86 fps/66 fps

Crimson Desert (низкие настройки, FSR 3.1 Balanced) – 51 fps/2 fps

Grand Theft Auto V Enhanced (очень высокие настройки RT, TAA) – 65 fps/57 fps

Resident Evil Requiem (низкие настройки, нормальное освещение, FSR 3.1.5 Balanced) – 43 fps/25 fps

Kingdom Come: Deliverance II (высокие настройки, SMAA 2TX) – 84 fps/71 fps

Forza Horizon 6 (высокие настройки, TAA) – 90 fps/75 fps

Indiana Jones and the Great Circle (средние настройки, TAA) – 72 fps/55 fps

Cyberpunk 2077 (высокие настройки, средняя плотность толпы) – 80 fps/56 fps

Cyberpunk 2077 (пресет RT Ultra, XeSS 2.0 Balanced) – 61 fps/45 fps

Cyberpunk 2077 (пресет RT Ultra, XeSS 2.0 Balanced, XeSS FG) – 98 fps/36 fps

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В целом, в большинстве выбранных энтузиастом игр видеокарта Intel Arc A750 8 ГБ проявила себя вполне неплохо, хотя и не всегда на высоких настройках качества. Исключением стала Crimson Desert, где наблюдались заметные просадки fps, что может быть связано с неоптимизированными драйверами.

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