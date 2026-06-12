Новинка имеет 6,7-дюймовый экран и чипсет Snapdragon 6 Gen 3.

Производитель Samsung на своей чешской версии официального сайта разместил информацию о новом смартфоне среднего класса Galaxy A27 5G, что заметили журналисты издания GSMArena.

Источник фото: GSMArena/Samsung

Как указано на сайте Samsung, смартфон Galaxy A27 5G снабжён 6,7-дюймовым дисплеем Super AMOLED с разрешением Full HD+ (1080x2340 точек) и частотой обновления 120 Гц. Новинка основана на чипсете Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, работающем совместно с 6/8 ГБ оперативной и 128/256 ГБ постоянной памяти.

Источник фото: GSMArena/Samsung

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На задней панели размещается 50-Мп основная камера, дополненная 5-Мп сверхширокоугольным объективом и 2-Мп макромодулем, а на фронтальной стороне в круглом вырезе экрана располагается 12-Мп селфи-камера. Интересно, что модель предшествующего поколения, Galaxy A26, имеет 8-Мп сверхширокоугольный модуль и 13-Мп фронтальную камеру.

Источник фото: GSMArena/Samsung

Кроме того, прошлогодняя модель снабжена корпусом со степенью защиты IP67, тогда как новинка имеет лишь рейтинг IP64. При этом Galaxy A27 сохраняет аккумуляторную батарею ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой 25-Вт зарядки. Новинка дебютирует с предустановленной One UI 8.5 на Android 16. Производитель обещает, что будет выпускать обновления ОС и апдейты безопасности для модели в течение последующих шести лет.

Источник фото: GSMArena/Samsung

Смартфон будет доступен в чёрном, синем, розовом и светло-зелёном цветовых оформлениях. В настоящее время цены Samsung Galaxy A27 5G не раскрываются, хотя в предыдущей утечке сообщалось, что стоимость версии 6 ГБ+128 ГБ в ЕС составит 349 евро, тогда как вариант 8 ГБ+256 ГБ будет предлагаться за 439 евро.