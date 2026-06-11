По данным информатора, новинка будет основана на чипсете от Xiaomi.

Компания Xiaomi работает над своим новым складным смартфоном Mix Fold 5, данными о ключевых характеристиках которого поделился информатор Digital Chat Station, пишет издание GSMArena.

Xiaomi Mix Fold 4. Источник фото: GSMArena

Сообщается, что смартфон Xiaomi Mix Fold 5 получит складной экран с диагональю 7,5-7,6 дюйма с технологией бесшовного складывания, аккумулятор ёмкостью 6000 мА·ч с поддержкой беспроводной зарядки, 200-Мп камеру и фирменный чипсет Xring от Xiaomi.

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По данным информатора, новинка обзаведётся корпусом с полной водостойкостью и боковым сканером отпечатков пальцев, а её стартовая цена составит около 10 000 юаней (1480 долларов США).