Кризис на рынке заставляет производителей идти на крайние меры.

На фоне неблагоприятной ситуации на компьютерном рынке целый ряд производителей уже повысил стоимость своей продукции, а Lenovo сделает это повторно, пишет издание Wccftech со ссылкой на данные сайта Finance Sina.

Источник фото: Lenovo

Сообщается, что компания Lenovo разослала уведомления о повышении цен на компьютеры своим партнёрам и дистрибьюторам. По словам издания, стоимость ряда моделей ПК производства Lenovo повысится на 1000 юаней (около 150 долларов США), а изменения вступят в силу с июля. Отмечается, что это станет вторым повышением ценников на продукцию компании за текущий год.

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Рост стоимости ряда компьютерных компонентов и ПК связывают с кризисом на рынке DRAM, что даже вынуждает некоторых производителей и поставщиков повышать цены заранее.