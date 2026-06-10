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Эксперт сравнил Ryzen 7 2700X с Core i7-4790K и Ryzen 7 1800X в целом ряде игр
Тесты проводились на ПК с GeForce RTX 3080 10 ГБ.
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Сборки прошлых поколений до сих пор пользуются популярностью среди геймеров, особенно в условиях неблагоприятной ситуации на рынке, поэтому эксперт YouTube-канала Nexus Tech продолжает сравнивать процессоры прошлых лет — в своём свежем видео он протестировал AMD Ryzen 7 2700X, сравнив его с рядом других моделей, включая Ryzen 7 1800X и Intel Core i7-4790K.

Источник фото: Amazon

Эксперт тестировал AMD Ryzen 7 2700X на частоте 4,25 ГГц, тогда как Ryzen 7 1800X достигал частоты 4 ГГц, а Core i7-4790K был разогнан до 4,7 ГГц. В разрешении 1080p тестовая сборка, снабжённая видеокартой GeForce RTX 3080 10 ГБ, достигла следующих показателей средней частоты кадров/1% low:

  • F1 2018 (пресет Ultra/High): Ryzen 7 2700X – 158 fps/103 fps, Ryzen 7 1800X – 155 fps/102 fps, Core i7-4790K – 177 fps/117 fps
  • DiRT Rally (пресет Ultra, MSAA 2x): Ryzen 7 2700X – 156 fps/100 fps, Ryzen 7 1800X – 150 fps/96 fps, Core i7-4790K – 170 fps/102 fps
  • Deus Ex: Mankind Divided (очень высокие настройки): Ryzen 7 2700X – 110 fps/75 fps, Ryzen 7 1800X – 107 fps/70 fps, Core i7-4790K – 131 fps/90 fps
  • Forza Horizon 4 (пресет Ultra): Ryzen 7 2700X – 145 fps/109 fps, Ryzen 7 1800X – 135 fps/99 fps, Core i7-4790K – 140 fps/91 fps
  • Shadow of the Tomb Raider (самые высокие настройки): Ryzen 7 2700X – 122 fps/68 fps, Ryzen 7 1800X – 118 fps/66 fps, Core i7-4790K – 135 fps/69 fps
  • Far Cry 6 (пресет Ultra): Ryzen 7 2700X – 83 fps/59 fps, Ryzen 7 1800X – 78 fps/55 fps, Core i7-4790K – 89 fps/63 fps
  • Cyberpunk 2077 (высокие настройки): Ryzen 7 2700X – 100 fps/65 fps, Ryzen 7 1800X – 97 fps/55 fps, Core i7-4790K – 106 fps/54 fps
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В целом, процессор Ryzen 7 2700X быстрее модели предшествующего поколения, Ryzen 7 1800X, на 2-7 %, но заметно уступает разогнанному Core i7-4790K в целом ряде представленных игр, обгоняя модель Intel только в Forza Horizon 4.

#ryzen 7 2700x #ryzen 7 1800x #core i7-4790k
Источник: youtube.com
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