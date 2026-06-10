Сборки прошлых поколений до сих пор пользуются популярностью среди геймеров, особенно в условиях неблагоприятной ситуации на рынке, поэтому эксперт YouTube-канала Nexus Tech продолжает сравнивать процессоры прошлых лет — в своём свежем видео он протестировал AMD Ryzen 7 2700X, сравнив его с рядом других моделей, включая Ryzen 7 1800X и Intel Core i7-4790K.
Эксперт тестировал AMD Ryzen 7 2700X на частоте 4,25 ГГц, тогда как Ryzen 7 1800X достигал частоты 4 ГГц, а Core i7-4790K был разогнан до 4,7 ГГц. В разрешении 1080p тестовая сборка, снабжённая видеокартой GeForce RTX 3080 10 ГБ, достигла следующих показателей средней частоты кадров/1% low:
- F1 2018 (пресет Ultra/High): Ryzen 7 2700X – 158 fps/103 fps, Ryzen 7 1800X – 155 fps/102 fps, Core i7-4790K – 177 fps/117 fps
- DiRT Rally (пресет Ultra, MSAA 2x): Ryzen 7 2700X – 156 fps/100 fps, Ryzen 7 1800X – 150 fps/96 fps, Core i7-4790K – 170 fps/102 fps
- Deus Ex: Mankind Divided (очень высокие настройки): Ryzen 7 2700X – 110 fps/75 fps, Ryzen 7 1800X – 107 fps/70 fps, Core i7-4790K – 131 fps/90 fps
- Forza Horizon 4 (пресет Ultra): Ryzen 7 2700X – 145 fps/109 fps, Ryzen 7 1800X – 135 fps/99 fps, Core i7-4790K – 140 fps/91 fps
- Shadow of the Tomb Raider (самые высокие настройки): Ryzen 7 2700X – 122 fps/68 fps, Ryzen 7 1800X – 118 fps/66 fps, Core i7-4790K – 135 fps/69 fps
- Far Cry 6 (пресет Ultra): Ryzen 7 2700X – 83 fps/59 fps, Ryzen 7 1800X – 78 fps/55 fps, Core i7-4790K – 89 fps/63 fps
- Cyberpunk 2077 (высокие настройки): Ryzen 7 2700X – 100 fps/65 fps, Ryzen 7 1800X – 97 fps/55 fps, Core i7-4790K – 106 fps/54 fps
В целом, процессор Ryzen 7 2700X быстрее модели предшествующего поколения, Ryzen 7 1800X, на 2-7 %, но заметно уступает разогнанному Core i7-4790K в целом ряде представленных игр, обгоняя модель Intel только в Forza Horizon 4.