Запуск новинки ожидается в текущем месяце.

Компания Honor готовится к предстоящему запуску своего нового смартфона X80 Pro Max, оснащённого батареей большой ёмкости, данными о характеристиках которого и фотографиями новинки делятся информаторы, пишет издание Gizmochina.

Источник фото: Gizmochina/Experience More

Как сообщает Digital Chat Station, смартфон Honor X80 Pro Max будет оснащён 6,8-дюймовым OLED-дисплеем, обрамлённым тонкими рамками, с разрешением 1,5K (2788x1280 точек), батареей ёмкостью 11 000 мА·ч с поддержкой быстрой 90-Вт зарядки и ударопрочным корпусом с полной водонепроницаемостью. Утверждается, что новинка будет основана на недавно представленном чипсете Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5.

Источник фото: Gizmochina/Experience More

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На опубликованных информатором Experience More изображениях смартфон Honor X80 Pro Max представлен с задней панелью из веганской кожи с двухцветной отделкой, круглым модулем камеры с обозначением «50 MP» и плоским дисплеем с тонкими рамками. Представленная версия имеет 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ постоянной памяти, работая под управлением MagicOS 10 на Android 16.

Ожидается, что официальный запуск смартфона Honor X80 Pro Max состоится в Китае в июне текущего года.