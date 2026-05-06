При этом общая прибыль компании будет только расти.

AMD отчиталась о своих финансовых результатах за первый квартал 2026 года и сделала неблагоприятный прогноз относительно предстоящей ситуации в секторе потребительской игровой продукции, пишет издание Tom's Hardware.

Источник фото: Neowin

Компания сообщила о рекордной выручке в сегменте, связанном с центрами обработки данных, но отметила, что готовится к неблагоприятной ситуации на рынке, связанной с дефицитом памяти и дальнейшим ростом цен на компоненты, планируя оптимизировать бизнес-процессы соответствующим образом.

По словам главы AMD Лизы Су (Lisa Su), эксперты компании ожидают снижения спроса в секторе потребительских игровых продуктов во второй половине текущего года. Аналогичным мнением делится и исполнительный вице-президент и финансовый директор AMD Жан Ху (Jean Hu), прогнозируя падение выручки в данном сегменте за указанный период более чем на 20 % по сравнению с первой половиной 2026 года.

Отмечается, что речь идёт о сегменте потребительских игровых продуктов, включая видеокарты и консоли, потери в котором могут быть частично компенсированы коммерческим сектором. Конечно, это затронет обычных геймеров, тогда как у AMD, судя по всему, дела идут вполне неплохо, так как во втором квартале компания рассчитывает увеличить прибыль на 70 % в годовом исчислении за счёт продаж процессоров для ЦОД.