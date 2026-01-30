Запуск смартфона на мировом рынке ожидается в марте.

Представленный осенью прошлого года в Китае смартфон Xiaomi 17 в ближайшие несколько недель должен дебютировать на глобальном рынке, а один из немецких ритейлеров уже опубликовал информацию о стоимости новинки, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: NotebookCheck/Xiaomi

Сообщается, что глобальная версия Xiaomi 17 в Европе будет стоить 1099 евро за конфигурацию с накопителем объёмом 512 ГБ. Данными о цене варианта с вдвое меньшим объёмом постоянной памяти (256 ГБ) магазин не делится, но издание предполагает, что его ценник составит 999 евро.

Также продавец подтверждает, что глобальная версия Xiaomi 17 получит батарею меньшей ёмкости по сравнению с китайским вариантом — 6330 мА·ч вместо 7000 мА·ч. При этом смартфон сохранит 100-Вт проводную зарядку, а также чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, 6.3-дюймовый экран с частотой обновления до 120 Гц и набор из 50-Мп камер на задней и фронтальной панелях. Запуск Xiaomi 17 за пределами Китая ожидается в марте текущего года.

