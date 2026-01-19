Производитель раскрыл число возвратов по гарантии в связи с расплавлением коннекторов

Случаи расплавления разъёмов питания ряда моделей видеокарт Nvidia и AMD в сети Интернет появляются с завидной регулярностью, но проблема может быть не такой массовой, как выглядит, что следует из слов представителя INNO3D, пишет издание VideoCardz. Отвечая на форуме, представитель INNO3D заявил, что в Европе в связи с расплавлением коннекторов питания было возвращено по гарантии менее 15 экземпляров GeForce RTX 4090 и RTX 5090, отмечая, что это соответствует доле всего в несколько процентов от общего числа проданных видеокарт.

Источник фото: INNO3D

Также он сообщает, что случаи повреждения видеоадаптеров по вине пользователей происходят чаще, чем возвраты видеокарт из-за расплавленного коннектора. Впрочем, это вовсе не означает, что 16-контактные разъёмы питания не лишены недочётов. Именно поэтому некоторые производители выпускают специальные блоки питания и дополнительные устройства, которые могут обезопасить владельцев видеокарт от угрозы расплавления разъёмов питания.

