Ожидается рост стоимости на 15-20%

Беспрецедентный рост стоимости ряда комплектующих, спровоцированный нехваткой памяти из-за возросшего спроса со стороны ИИ-сектора, коснулся целого ряда производителей, вынуждая их повышать цену своей продукции — в частности, компании Dell и Lenovo предупреждают своих партнёров об увеличении цен на ПК в ближайшие несколько недель, пишет издание TrendForce.

Источник фото: Dell

Сообщается, что Dell планирует поднять стоимость своей продукции на 15-20% к середине декабря, тогда как Lenovo уведомляет о повышении ценников с начала следующего года. Среди ключевых факторов, негативно влияющих на цену, упоминается нехватка памяти и быстрый рост ИИ-сектора.

Как отмечают в Lenovo, компании, занимающиеся развитием и внедрением продуктов с использованием технологий искусственного интеллекта, провоцируют рост стоимости высокопроизводительных систем и сокращение предложения на рынке памяти на фоне ограниченных возможностей поставок, что и приводит к неблагоприятным последствиям в виде дальнейшего увеличения цен. Производитель рекомендует своим партнёрам размещать заказы как можно быстрее, чтобы в ближайшем будущем не столкнуться с лишними расходами из-за корректировки цен.

Ранее эксперты предрекли продолжение кризиса на рынке памяти в течение ещё нескольких лет, что связано с целым рядом факторов, в том числе ограниченными производственными мощностями и нежеланием некоторых производителей рисковать, учитывая постоянно растущую цену чипов.