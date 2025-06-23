Новинки должны дебютировать 9 июля.

По мере приближения даты официальной презентации новых складных смартфонов Samsung в сети Интернет появляется всё больше данных, раскрывающих характеристики новинок, а сегодня были опубликованы более подробные рендеры предстоящих Galaxy Z Flip7 и Flip7 FE, пишет издание GSMArena.

Смартфон Samsung Galaxy Z Flip7 получил переработанный дизайн внешнего экрана, который занимает всю фронтальную область, охватывая объективы камер и светодиодную вспышку.

На рендерах новинка представлена в чёрном (Jet Black), голубом (Blue Shadow) и красном (Coral Red) цветовых оформлениях. Эти цвета должны стать основными, хотя Samsung может представить и дополнительные варианты, доступные на официальном сайте, как это уже бывало ранее.

Ожидается, что Galaxy Z Flip7 оснастят 4-дюймовым внешним экраном, изготовленным по технологии Super AMOLED, который придёт на смену 3.4-дюймовой панели у модели предшествующего поколения.

Смартфон Samsung Galaxy Z Flip7 FE, судя по опубликованным рендерам, унаследует дизайн от Galaxy Z Flip6, обладая тем же 3.4-дюймовым внешним экраном в форме папки. Новинка будет выпускаться в чёрном и белом цветовых вариантах.

В предыдущих утечках говорилось, что обе новинки могут быть оснащены 10-ядерным чипсетом Exynos 2500 с улучшенным графическим процессором на базе RDNA 3, который был официально представлен несколько часов назад.

Источник фото: GSMArena

Официальная презентация складных смартфонов Samsung Galaxy Z Flip7 и Galaxy Z Flip7 FE ожидается 9 июля совместно с моделью Galaxy Z Fold7.