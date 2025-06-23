Новинка выпускается по 3-нм нормам и имеет ряд улучшений по сравнению с предшественником.

Компания Samsung представила свой новейший чипсет Exynos 2500, получивший ряд улучшений по сравнению с предшественником, пишет издание Gizmochina.

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Чипсет Exynos 2500 выпускается по 3-нм техпроцессу GAA второго поколения от Samsung и имеет десятиядерную структуру CPU, обладая одним ядром Arm Cortex-X925 с тактовой частотой до 3.3 ГГц, двумя ядрами Cortex-A725, достигающими частоты 2.74 ГГц, пятью ядрами Cortex-A725 с частотой до 2.36 ГГц и двумя эффективными ядрами Cortex-A520, работающими на частоте до 1.8 ГГц. По данным производителя, новинка обходит своего предшественника на 15% в производительности CPU.

Графическая подсистема Exynos 2500 представлена GPU Xclipse 950, основанным на архитектуре AMD RDNA 3 и оснащённым двойной системой шейдерных блоков. Как утверждает компания, новый графический процессор обладает увеличенным быстродействием трассировки лучей и повышенным на 28% показателем частоты кадров по сравнению с моделью предшествующего поколения.

В состав чипсета входит блок NPU с вычислительной мощностью 59 TOPS, что на 39% больше по сравнению с показателем модуля, которым оснащён Exynos 2400. Для повышения энергоэффективности SoC производитель применил ряд решений, в частности переработанную конфигурацию кластера CPU и технологию разветвлённой компоновки на уровне пластины (FOWLP), что обеспечивает более эффективное рассеивание тепла при одновременном снижении толщины кристалла.

Новинка поддерживает дисплеи с разрешением 4K/WQUXGA и частотой обновления до 120 Гц, чипы оперативной памяти LPDDR5X, накопители UFS 4.0, одинарные датчики камер с разрешением до 320 Мп и двойные камеры в конфигурации 64+32 Мп, обеспечивая запись видео в формате до 8K/30 fps и декодирование со скоростью 60 fps. Процессор обработки сигналов в составе SoC получил ряд улучшений, предлагая усовершенствованное шумоподавление и оптимизации динамического диапазона.

Чипсет имеет поддержку стандартов 5G с нисходящей скоростью до 12,1 Гбит/с, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, а также систем спутниковой связи и позиционирования.

В настоящее время производитель не сообщает, в составе какой модели дебютирует Exynos 2500, но ожидается, что это будет Galaxy Z Flip7.