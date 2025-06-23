Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Breaking news
Представлен Exynos 2500 с 10-ядерным CPU и GPU на базе RDNA 3 с улучшенной трассировкой лучей
Новинка выпускается по 3-нм нормам и имеет ряд улучшений по сравнению с предшественником.

Компания Samsung представила свой новейший чипсет Exynos 2500, получивший ряд улучшений по сравнению с предшественником, пишет издание Gizmochina.

Источник фото: Gizmochina

Чипсет Exynos 2500 выпускается по 3-нм техпроцессу GAA второго поколения от Samsung и имеет десятиядерную структуру CPU, обладая одним ядром Arm Cortex-X925 с тактовой частотой до 3.3 ГГц, двумя ядрами Cortex-A725, достигающими частоты 2.74 ГГц, пятью ядрами Cortex-A725 с частотой до 2.36 ГГц и двумя эффективными ядрами Cortex-A520, работающими на частоте до 1.8 ГГц. По данным производителя, новинка обходит своего предшественника на 15% в производительности CPU.

Графическая подсистема Exynos 2500 представлена GPU Xclipse 950, основанным на архитектуре AMD RDNA 3 и оснащённым двойной системой шейдерных блоков. Как утверждает компания, новый графический процессор обладает увеличенным быстродействием трассировки лучей и повышенным на 28% показателем частоты кадров по сравнению с моделью предшествующего поколения.

В состав чипсета входит блок NPU с вычислительной мощностью 59 TOPS, что на 39% больше по сравнению с показателем модуля, которым оснащён Exynos 2400. Для повышения энергоэффективности SoC производитель применил ряд решений, в частности переработанную конфигурацию кластера CPU и технологию разветвлённой компоновки на уровне пластины (FOWLP), что обеспечивает более эффективное рассеивание тепла при одновременном снижении толщины кристалла.

Новинка поддерживает дисплеи с разрешением 4K/WQUXGA и частотой обновления до 120 Гц, чипы оперативной памяти LPDDR5X, накопители UFS 4.0, одинарные датчики камер с разрешением до 320 Мп и двойные камеры в конфигурации 64+32 Мп, обеспечивая запись видео в формате до 8K/30 fps и декодирование со скоростью 60 fps. Процессор обработки сигналов в составе SoC получил ряд улучшений, предлагая усовершенствованное шумоподавление и оптимизации динамического диапазона.

Чипсет имеет поддержку стандартов 5G с нисходящей скоростью до 12,1 Гбит/с, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, а также систем спутниковой связи и позиционирования.

В настоящее время производитель не сообщает, в составе какой модели дебютирует Exynos 2500, но ожидается, что это будет Galaxy Z Flip7.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#exynos 2500
Источник: gizmochina.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Владельцы видеокарт NVIDIA могут терять до 10% производительности из-за этой выключенной настройки
13
Стеклянные бутылки загрязняют напитки микропластиком до 50 раз сильнее пластиковых
11
Основатель Microsoft Билл Гейтс и создатель Linux Линус Торвальдс впервые встретились за ужином
14
Архитектура AMD UDNA будет использоваться в PS6 и Xbox следующего поколения
+
Intel прекращает сотрудничество с МОК после убытка в $18,8 млрд за 2024 год
+
В Assassin’s Creed Shadows на следующей неделе появится повышенный уровень сложности
+
В Lada впервые в истории бренда может появиться адаптивный круиз-контроль
1
Asus ROG NUC 2025 с видеокартой RTX 5080 поступил в продажу
+
BYD представил электробус B13.b с запасом хода до 700 км
+
Samsung меняет систему защиты аккумулятора в One UI 8
1
Новая архитектура AMD UDNA ускорит растеризацию на 20%, а трассировку лучей — вдвое
5
Смартфон Poco F8 Pro может получить новую главную камеру и телевик-перископ
+
США нанесли удар стратегическими бомбардировщиками B-2 Spirit по ядерным объектам Ирана
10
В сети появился первый час геймплея Death Stranding 2
+
Lenovo возрождает бренд Fujitsu с новыми смартфонами
+
Покупатели в США массово переходят на подержанные электромобили
+
Cloudflare представила инструмент для борьбы с ИИ-сканерами, которые лишают сайты трафика
+
Китай разработал лазерное оружие, способное работать без охлаждения в пустыне Сахара
1
Смартфоны ZTE Nubia остались единственными с подэкранной камерой, но за ней будущее
+
AMD Ryzen 9000G показал производительность на уровне Radeon 780M в FurMark
+

Популярные статьи

8 профессий, которые неожиданно стали высокооплачиваемыми в 2025 году
5
PlayStation 6 может не выходить - у Xbox появился новый план по захвату игрового рынка
12
Детальный разбор и сравнение производительности RTX 5060 Ti 8ГБ и 16ГБ
87
Итоги гоночного уик-энда 21-22 июня
+
8 потерявших актуальность процессоров для игровых ПК, которые стало не выгодно покупать в 2025 году
13
Размышления о развитии видеокарт, игровой индустрии и не только
20
Устройство и логика работы автоматов с игрушками
3
Тестирую новую версию формата распространения софта для Linux под названием Installer-SH v2.4
13
Субъективное мнение о фильмах "Ущелье", "Питер Пен: Кошмар в Нетландии" и "Грешники"
+
J-36 — новейший секретный истребитель НОАК 6-го поколения или технологическая мистификация
+

Сейчас обсуждают

typym6ek
16:17
2 месяца назад взял себе такие в спортмастере, по акции - PUMA Trinity Lite 43.5 размер. Ходить очень удобно, ноги не потеют, качество устраивает. Вот если бы стельки такие же продавали сразу, цены б...
10 мужских кроссовок с высокой подошвой и хорошей вентиляцией на лето 2025 года
CS2
16:16
Очнись, ты серешь, R7 5700X3D у него такой же как 7500F
8 потерявших актуальность процессоров для игровых ПК, которые стало не выгодно покупать в 2025 году
Руслан Знамов
16:14
Чот борщ, я на 24-25 ставлю. Дальше уже холодно )
Почему прохладное помещение улучшает качество сна и как добиться такого "охлаждения" перед сном
Александр Еремеев
16:03
Клоуны в основном сидят на оверах, и оскорбляют неизвестных им людей. Чаще всего потому, что на новый комп у них даже 10000 нет. Но ты держись. Тебе Димон рекомендовал. А моя рекомендация - найди рабо...
Как я собирал почти идеальный игровой ПК за 100 000р и не получил за это никакого гонорара
Alexander Muz
15:49
Только проблемы с добычей крипты волнуют всех? ) А то что ИИ так массово генерируя например те же наркоманские (полностью бессмысленные) картинки... куда большее зло? Это нормально.. это другое? :...
Как добыча Bitcoin «сжигает» экологию нашей планеты, и почему майнеры продолжат расширять свои фермы
Александр Марянян
15:45
И это адекватно. Потому что ни один пользователь не использует мощи процессоров хотя бы где-то на полную. В этой гонке вообще мало смысла. Даже если ты киберкотлета.
Nothing Phone (3) получит Snapdragon 8s Gen 4 вместо флагманского чипа
JornoJovanni
15:44
Да, при средней зарплате в 1000-1200$ в месяц 20$ это копейки
О контролируемом сливе The Outer Worlds 2 — странная политика Xbox с четким посылом для геймеров
larkess
15:44
Почему 3060 8гб, нужно было 3060 12гб. Ситуация была бы иной!
Детальный разбор и сравнение производительности RTX 5060 Ti 8ГБ и 16ГБ
JornoJovanni
15:43
Ого, на целых 10-20%!! Это целых 300 рублей, которые не может позволить только нищеброд, вау!
PlayStation 6 может не выходить - у Xbox появился новый план по захвату игрового рынка
Александр
15:43
Какой тут хрени только не было! Но кроссовки, кажись, в первый раз.)))
10 мужских кроссовок с высокой подошвой и хорошей вентиляцией на лето 2025 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем