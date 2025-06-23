Philips 27M2N8500X имеет низкое время отклика.

Компания Philips представляет свой новый игровой монитор с диагональю 27 дюймов — модель 27M2N8500X. Устройство отличается высокими техническими характеристиками, о чём сообщает издание Gizmochina.

Источник фото: Gizmochina

Монитор Philips 27M2N8500X снабжён 27-дюймовой QD-OLED-панелью четвёртого поколения с разрешением WQHD (2560x1440 точек), сверхвысокой частотой обновления 500 Гц и низким временем отклика GtG 0.03 мс, что обеспечивает минимизацию размытия изображения и появления ореолов.

Новинка имеет коэффициент динамической контрастности 1 500 000:1, сертификаты VESA DisplayHDR True Black 500 и ClearMR 21000, пиковую яркость 1000 нит и заводскую калибровку Delta E < 2, обеспечивая высокую точность цветопередачи. Заявленный охват цветовых пространств Adobe RGB, DCI-P3 и sRGB составляет 98, 99 и 100% соответственно. Монитор поддерживает 10-битную цветовую палитру.

Модель оснащается встроенным фильтром синего цвета и подсветкой без мерцания, что позволяет снизить нагрузку на зрение в процессе длительной работы или игры. Также поддерживается фоновая подсветка с технологией Ambiglow. Для улучшения игрового процесса новинка предлагает ряд встроенных функций.

Набор портов для подключения представлен одним DisplayPort 2.1, двумя HDMI 2.1, двумя USB Type-A 3.2 Gen 1, одним восходящим USB Type-B и аудиоразъёмом. Новинка имеет эргономичную подставку для регулировки высоты, поворота и наклона, а также крепление VESA 100x100 мм, расширяющее возможности монтажа на поверхности.

Стоимость игрового монитора Philips 27M2N8500X в китайской рознице составляет 5 999 юаней (835 долларов США).