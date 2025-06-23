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Производитель аксессуаров подтверждает одинаковую диагональ экранов iPhone 17 и 17 Pro
iPhone 17 и 17 Pro получат 6.3-дюймовые дисплеи

Появившиеся чуть ранее в сети Интернет слухи о наличии у iPhone 17 и iPhone 17 Pro дисплеев с одинаковой диагональю подтверждаются свежей утечкой, пишет издание GSMArena.

Источник фото: 9to5Mac

Сообщается, что производитель защитных аксессуаров Spigen разместил на площадке Amazon информацию о характеристиках своего защитного стекла EZ Fit Tempered Glass, заявив, что оно совместимо с iPhone 16 Pro, iPhone 17 и iPhone 17 Pro. С учётом того, что iPhone 16 Pro имеет 6.3-дюймовый экран, это подтверждает наличие у iPhone 17 и iPhone 17 Pro дисплеев с соответствующей диагональю.

Источник фото: GSMArena

В более ранних утечках говорилось, что по качеству экран iPhone 17 может уступать дисплею Pro-версии, несмотря на равную диагональ. Также утверждается, что iPhone 17 Air, который заменит собой модель Plus, получит 6.6-дюймовую панель, а iPhone 17 Pro Max сохранит 6.9-дюймовый дисплей.

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#iphone 17 #iphone 17 pro
Источник: gsmarena.com
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Я понимаю, что ты глуп, но данная материнка с первыми прошивками вообще до Resizable Bar появилась. Ну а 3060 - это PCI-E 3.0 карта. Потери же fps при включении Resizable bar отмечались во многих игра...
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Лучшая видеокарта за ~30к: детальный разбор Intel, NVIDIA и AMD.
kilobait3
19:12
сейчас это кому? по моим меркам даже десятка 5090 не хватит для игр которые играю я. весь мусор от амд и нвидиа не способен обработать и кадра в секунду в реальном времени.
Лучшая видеокарта за ~30к: детальный разбор Intel, NVIDIA и AMD.
Повелитель драного Кити-Конча
19:09
Ой клоун.слов нет
Детальный разбор и сравнение производительности RTX 5060 Ti 8ГБ и 16ГБ
kilobait3
19:09
4060 тоже кликали огрызком.
Лучшая видеокарта за ~30к: детальный разбор Intel, NVIDIA и AMD.
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