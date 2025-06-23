iPhone 17 и 17 Pro получат 6.3-дюймовые дисплеи

Появившиеся чуть ранее в сети Интернет слухи о наличии у iPhone 17 и iPhone 17 Pro дисплеев с одинаковой диагональю подтверждаются свежей утечкой, пишет издание GSMArena.

Источник фото: 9to5Mac

Сообщается, что производитель защитных аксессуаров Spigen разместил на площадке Amazon информацию о характеристиках своего защитного стекла EZ Fit Tempered Glass, заявив, что оно совместимо с iPhone 16 Pro, iPhone 17 и iPhone 17 Pro. С учётом того, что iPhone 16 Pro имеет 6.3-дюймовый экран, это подтверждает наличие у iPhone 17 и iPhone 17 Pro дисплеев с соответствующей диагональю.

Источник фото: GSMArena

В более ранних утечках говорилось, что по качеству экран iPhone 17 может уступать дисплею Pro-версии, несмотря на равную диагональ. Также утверждается, что iPhone 17 Air, который заменит собой модель Plus, получит 6.6-дюймовую панель, а iPhone 17 Pro Max сохранит 6.9-дюймовый дисплей.