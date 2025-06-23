Honor Magic V5 будет представлен 2 июля 2025 года.

Компания Honor представит свой новейший складной смартфон Magic V5 в ультратонком корпусе только через несколько дней, но информатор Digital Chat Station публикует фотографии устройства и данные, раскрывающие характеристики новинки, уже сейчас, пишет издание GSMArena.

Сообщается, что смартфон Honor Magic V5 получит 7.95-дюймовый складной экран с разрешением 2K и частотой обновления 120 Гц, 6.45-дюймовый внешний дисплей, чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite, возможно, в разогнанном варианте Leading Verison, до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X Ultra и накопитель UFS 4.1 объёмом до 1 ТБ.

По данным информатора, система камер будет включать в себя 13-мм сверхширокоугольный модуль и 70-мм перископический телеобъектив с трёхкратным оптическим зумом.

При этом утечки относительно используемых датчиков достаточно противоречивы — если ранее утверждалось, что основная камера получит 200-Мп сенсор, то сейчас говорится о 50-Мп датчике, а телеобъектив может обзавестись или 64-Мп, или 50-Мп сенсором. Сверхширокоугольному модулю приписывают наличие 50-Мп датчика. Наконец, две селфи-камеры обзаведутся 20-Мп сенсорами.

Несмотря на ультратонкий корпус (8.8 мм в закрытом состоянии), устройство получит аккумуляторную батарею на 6100 мА·ч, что является впечатляющим показателем для складного смартфона. Модель будет поддерживать проводную и беспроводную зарядку мощностью 66 и 50 Вт.

Источник фото: GSMArena

Кроме того, новинку должны оснастить пылевлагозащищённым корпусом, соответствующим рейтингу IP68/IP69, ИК-модулем, NFC и боковым сканером отпечатков пальцев.

Официальная презентация складного смартфона Honor Magic V5 состоится 2 июля текущего года.