Новинку оснастят 4 ГБ оперативной памяти.

Компания Vivo готовится представить новый доступный смартфон Vivo Y04s, данными о характеристиках которого делится издание Xpertpick и информатор Sudhanshu Ambhore.

Vivo Y03. Источник фото: Vivo

Сообщается, что смартфон Vivo Y04s оснастят 6.51-дюймовой LCD-панелью с разрешением HD+ (720x1612 точек), чипсетом Unisoc T612, 4 ГБ оперативной и 64/128 ГБ постоянной памяти. Основная камера новинки будет представлена 13-Мп сенсором, а селфи-камера на фронтальной стороне обзаведётся 5-Мп датчиком. Модель будет поставляться с предустановленной FunTouch OS 14 на базе Android 14.

Питанием устройство обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 15 Вт. Модель получит слот расширения для карт памяти microSD, разъём USB Type-C и два слота для сим-карт. Модель будет поддерживать стандарты беспроводной связи 4G LTE, Wi-Fi 5 ГГц и Bluetooth 5.0. Размеры новинки составят 163.78x75.73x8.39 мм при весе 185 г.

Информации о стоимости и доступности смартфона Vivo Y04s к настоящему моменту не имеется.