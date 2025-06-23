Модель оснащается IPS-панелью.

Компания AOC презентует свой новый 27-дюймовый монитор U27U3XD, который подойдёт как для профессионального применения, так и для игровых сессий, поддерживая два режима работы, пишет издание Gizmochina.

Монитор AOC U27U3XD снабжается 27-дюймовой IPS-панелью с пиковой яркостью 450 нит, коэффициентом статической контрастности 2000:1 и временем отклика MPRT и GtG, составляющим 0.5 мс и 4 мс соответственно. Новинка может работать в двух режимах, обеспечивая частоту обновления 144 Гц при разрешении 4K или до 288 Гц в Full HD, что расширяет возможности геймеров, предпочитающих игры различных жанров.

Для устранения визуальных артефактов устройство поддерживает технологию адаптивной синхронизации. Заявленный охват цветовых пространств Adobe RGB, DCI-P3 и sRGB составляет 94, 98 и 100 % соответственно. Новинка имеет заводскую калибровку Delta E < 2 для точности цветопередачи и сертификат VESA DisplayHDR 400.

В целях снижения нагрузки на зрение в процессе работы или длительных игровых сессий монитор снабжается аппаратным фильтром синего цвета. Новинка имеет ряд дополнительных геймерских функций, повышающих удобство во время игры.

Источник фото: Gizmochina

Устройство оснащено одним разъёмом DisplayPort 1.4 (DSC), двумя HDMI 2.1, одним USB 3.2 Gen 1 Type-C с поддержкой альтернативного режима DisplayPort и подачей питания мощностью до 90 Вт, одним восходящим USB Type-B, четырьмя USB 3.2 Gen 1 Type-A, KVM-переключателем и 3.5-мм аудиоразъёмом. Новинка имеет эргономичную подставку, позволяющую регулировать положение монитора в зависимости от необходимости.

Информацией о стоимости и доступности монитора AOC U27U3XD производитель в настоящее время не делится.