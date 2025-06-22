Новинка обладает компактными размерами.

Несколько недель назад бренд Peladn раскрыл некоторые подробности о своём производительном мини-ПК, а сейчас стала известна стоимость новинки, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: NotebookCheck/Peladn

Игровой мини-ПК Peladn Y01 снабжён гибридным процессором AMD Ryzen AI Max+ 395, вмещающим 16 ядер Zen 5 с поддержкой 32 потоков и графический процессор Radeon 8060S, оснащённый 40 вычислительными блоками и способный конкурировать с мобильной видеокартой Nvidia GeForce RTX 4070.

Новинка имеет солидный объём оперативной памяти LPDDR5X-8000, достигающий 128 ГБ, и два слота формата M.2 2280 для установки твердотельных накопителей, один из которых уже занят SSD ёмкостью 2 ТБ.

Устройство снабжается мощной системой охлаждения, включающей двойной радиатор и три вентилятора. Мини-ПК способен работать в трёх режимах, различающихся показателем TDP — 55, 85 и 120 Вт. Несмотря на солидное оснащение, размеры модели составляют 220x200x56 мм, а вес не превышает 1.3 кг.

Набор портов для подключения представлен HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, двумя USB4, тремя USB 3.2 Gen 2 Type-A, двумя USB 2.0, 2.5-гигабитным портом Ethernet и двумя 3.5-мм аудиоразъёмами. Новинка поддерживает стандарты беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2.

Стоимость игрового мини-ПК Peladn Y01 составляет 1850 долларов США, хотя данная цена справедлива для оптовых заказчиков, тогда как розничные заказы пока недоступны.