Сообщается, что в настоящее время Apple выбирает из двух версий.

Компания Apple работает над своей предстоящей линейкой смартфонов iPhone 17, представители которой получат целый ряд улучшений и нововведений — в частности, в свежей утечке говорится о подготовке новых цветовых оформлений, пишет издание GSMArena.

Источник фото: GSMArena

Сообщается, что в настоящее время Apple рассматривает два новых цветовых варианта, зелёный и фиолетовый, для стандартной модели iPhone 17, хотя в конечном итоге выберет только одну версию цвета. Ранее также утверждалось, что iPhone 17 Pro может выйти в новом голубом цветовом варианте (Sky Blue).

В предыдущих утечках говорилось, что iPhone 17 получит экран диагональю 6.3 дюйма, поравнявшись по данному параметру с iPhone 17 Pro, но унаследует SoC Apple A18 и 8 ГБ ОЗУ от модели предыдущего поколения, iPhone 16.

Презентация серии iPhone 17 состоится в сентябре текущего года, поэтому стоит ожидать большего количества утечек в ближайшее время.