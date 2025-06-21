Представитель компании подтвердил период презентации новинки.

Несколько дней назад компания Xiaomi сообщила, что представит свой новый складной смартфон Mix Flip 2 в июне, а сейчас публикует новые подробности относительно периода дебюта новинки, пишет издание Gizmochina.

Источник фото: GSMArena

В своём свежем сообщении на платформе Weibo президент Xiaomi Group Лу Вейбин отмечает, что компания учитывала пожелания своих клиентов, уделяя особое внимание ёмкости батареи, более эффективной системе охлаждения и экрану без заметных складок, причём работы над данными аспектами велись ещё несколько лет назад.

Он добавляет, что в текущем году компания постарается превзойти наработки, реализованные в модели предшествующего поколения, Xiaomi Mix Flip, предложив своим клиентам более качественный продукт флагманского уровня.

Наконец, был объявлен более точный период дебюта новинки — складной смартфон Xiaomi Mix Flip 2 будет презентован на следующей неделе (23-29 июня).

В более ранних утечках говорилось, что модель получит 6.85-дюймовый складной экран LTPO AMOLED с разрешением 1.5K и частотой обновления 120 Гц, 4.01-дюймовый внешний дисплей, SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 50-Мп основную камеру с оптической стабилизацией изображения и 50-Мп сверхширокоугольный объектив.

Новинке приписывается наличие аккумулятора на 5050-5010 мА·ч, поддерживающего быструю проводную и беспроводную зарядку мощностью 67 и 50 Вт соответственно, прочного корпуса с усовершенствованным шарниром и водонепроницаемостью уровня IPX8, а также предустановленной HyperOS 2 на базе Android 15.