Новинка должна дебютировать 25 июня.

До запуска нового складного смартфона Vivo X Fold5 осталось всего несколько дней, и в сети Интернет уже появилось немало данных о характеристиках и возможностях будущей новинки, но информаторы продолжают публиковать данные, раскрывающие ещё больше подробностей — в частности, Digital Chat Station сообщил о рекордной мощности новой складной модели, пишет издание GSMArena.

Источник фото: Gizmochina

Утверждается, что Vivo X Fold5 будет поддерживать быструю проводную и беспроводную зарядку мощностью 80 и 40 Вт соответственно. Это позволит новинке получить титул складного смартфона с самой мощной зарядкой.

Ранее стало известно, что новинка также обзаведётся самой ёмкой батареей в сегменте складных смартфонов — производитель подтвердил, что её ёмкость составит 6000 мА·ч.

Кроме того, модели приписывается наличие 50-Мп тройной камеры на задней панели, в том числе модуля с трёхкратным оптическим зумом, защиты от воды с рейтингом IPX8/IPX9/IPX9+ и пылезащиты уровня IP5X.

Официальная презентация складного смартфона Vivo X Fold5 в Китае состоится 25 июня, тогда как глобальная версия может дебютировать в первой половине июля.