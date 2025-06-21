Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Breaking news
Пользователи Windows жалуются на блокировку браузера Chrome встроенной функцией безопасности ОС
Найдены обходные пути решения данной проблемы.

Современные операционные системы Windows имеют ряд встроенных инструментов безопасности, призванных защитить пользователя от угроз и кражи конфиденциальных данных, но иногда они могут создавать определённые проблемы — в частности, некоторые пользователи жалуются на неработоспособность браузера Chrome в последние несколько дней или недель, пишет издание Neowin.

Источник фото: Neowin

Сообщается, что после обновления Chrome встроенный в Windows инструмент Microsoft Family Safety, позволяющий создавать безопасные пространства для определённых членов семьи при посещении сети Интернет, внезапно принялся блокировать не только неблагонадёжные приложения, но и браузер от Chrome.

Пользователи жалуются, что некоторые версии Chrome, в частности 137.0.7151.68 и 137.0.7151.69, внезапно закрываются или вылетают, после чего браузер невозможно запустить снова. Основная масса сообщений исходит от пользователей Windows 11, хотя Windows 10 тоже может быть под ударом.

Некоторые пользователи переименовали файл chrome.exe, например, в chrome1.exe, и, судя по всему, это сработало, но наиболее действенным вариантом является изменение настроек Microsoft Family Safety — необходимо или деактивировать пункт «Фильтровать неподходящие веб-сайты», или разблокировать Chrome на вкладке Windows > Приложения и игры.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#windows
Источник: neowin.net
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Франция представила новую систему залпового огня Foudre, которая составит конкуренцию HIMARS
+
Модернизированная авиабомба AASM XLR усилит наступательные возможности истребителей Rafale
+
ОАК рассматривает возможность создания Ил-96 с двумя двигателями ПД-35
4
Роскомнадзор впервые прокомментировал слухи о загадочной радиостанции «Жужжалка»
3
В России построят первый завод полного цикла производства и переработки литий-ионных аккумуляторов
3
God of War Metroidvania перенесен на 2026 год
+
Honor MagicPad 3 с 13,3-дюймовым дисплеем и батареей на 12450 мАч появился на изображениях
2
Кроссовер XPeng G7 способен автоматически тормозить со скорости 130 км/ч
1
Casio объявила о старте продаж умных часов G-Lide GBX-100S в США по цене $170
+
Эксперт Лямин: нанести ущерб ядерному объекту в Фордо смогут только "подземные бомбы" GBU-57
+
Опубликовано изображение Tecno Spark 40 с плоским HD-экраном
+
Моддер превратил Nintendo Switch в «самый медленный iPhone», который загружается 20 минут и сбоит
+
Новую Mazda CX-5 показали на фотографии до официальной премьеры
+
Японская Sycom представила видеокарты RTX 5070, 5070 Ti и 5060 Ti с корпусными вентиляторами Noctua
+
Xiaomi представила первый Android-планшет Pad 7S Pro с «компьютерными» функциями
+
Lossless Scaling 3.2 в режиме x2 в Cyberpunk 2077 сопоставима по качеству с NVIDIA DLSS 4 MFG
+
Valve расширила счётчик FPS в Steam данными о загрузке CPU, видеопамяти и не только
1
OpenAI готовится к запуску GPT-5 и к переопределению своей роли в ИИ-гонке
+
В Китае создан оптический чип обеспечивающий производительность 2560 тераопераций в секунду
+
Появились первые фотографии самолетов ВВС США с Парижского авиасалона
+

Популярные статьи

12 популярных видеокарт, которые стоит забыть после выхода GeForce RTX 5060 Ti и Radeon RX 9060 XT
19
Как я собирал почти идеальный игровой ПК за 100 000р и не получил за это никакого гонорара
44
Новые AAA‑игры требуют RTX и исключают видеокарты GTX из списка рекомендованных
61
Тестирую неофициальный патч от SkatterBencher для Ada Lovelace
18
ТОП-5 «Ред флагов» в играх — на что я всегда обращаю внимание перед покупкой
7
Обзор процессорного кулера Formula V Line Ice Boid 4PSD12
1
Почему смартфоны называют карманными инкубаторами микробов, и как бороться с патогенами на экране
3

Сейчас обсуждают

Скуф Леонидович Непранов
08:59
Хорошо в баньке с админами когда плеточкой охаживают по булочкам мягким а потом игрища устраивать ммммм
Почему ПК с PCIe 3.0 лучше выбросить на свалку, а GeForce RTX 5060 Ti не подходит для старого ПК
swr5
08:59
HDMI в топку, DP рулит.
AMD ограничит пропускную способность HDMI 2.2 в видеокартах нового поколения UDNA
Повелитель драного Кити-Конча
08:59
ну ты садомазо любишь.обтекать то нравится
Почему ПК с PCIe 3.0 лучше выбросить на свалку, а GeForce RTX 5060 Ti не подходит для старого ПК
Китя.
08:58
Не съеду. мне здесь хорошо.
Почему ПК с PCIe 3.0 лучше выбросить на свалку, а GeForce RTX 5060 Ti не подходит для старого ПК
Скуф Леонидович Непранов
08:58
Да как у Луки мудищева это мой размерчик любимый мммммм
Почему ПК с PCIe 3.0 лучше выбросить на свалку, а GeForce RTX 5060 Ti не подходит для старого ПК
dimasoid1970
08:57
Очередной хлам!
Представлен Vivo Y400 Pro с изогнутым AMOLED на базе Dimensity 7300 и 8 ГБ ОЗУ по цене от $290
Повелитель драного Кити-Конча
08:56
А ну да,как у Луки Мудищева.берни писал же
Почему ПК с PCIe 3.0 лучше выбросить на свалку, а GeForce RTX 5060 Ti не подходит для старого ПК
Повелитель драного Кити-Конча
08:56
Ты Ворворта оскорблял и его фотки выкладывал,ты Онищенко оскорблял,не сьедешь.Всем пофигу на твои зарубы скуфидон
Почему ПК с PCIe 3.0 лучше выбросить на свалку, а GeForce RTX 5060 Ti не подходит для старого ПК
Скуф Леонидович Непранов
08:56
У нас одна на двоих крупногабаритная Мы любим побольше
Почему ПК с PCIe 3.0 лучше выбросить на свалку, а GeForce RTX 5060 Ti не подходит для старого ПК
Скуф Леонидович Непранов
08:55
Выйди из моего акка А я пожалуй пойду к админам , меня плеточкой по пухлой попке пошлепают и вгонят пробочку А я в это время буду смотреть на тесты 5080 в 3дмарк
Почему ПК с PCIe 3.0 лучше выбросить на свалку, а GeForce RTX 5060 Ti не подходит для старого ПК
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем