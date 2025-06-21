Найдены обходные пути решения данной проблемы.

Современные операционные системы Windows имеют ряд встроенных инструментов безопасности, призванных защитить пользователя от угроз и кражи конфиденциальных данных, но иногда они могут создавать определённые проблемы — в частности, некоторые пользователи жалуются на неработоспособность браузера Chrome в последние несколько дней или недель, пишет издание Neowin.

Источник фото: Neowin

Сообщается, что после обновления Chrome встроенный в Windows инструмент Microsoft Family Safety, позволяющий создавать безопасные пространства для определённых членов семьи при посещении сети Интернет, внезапно принялся блокировать не только неблагонадёжные приложения, но и браузер от Chrome.

Пользователи жалуются, что некоторые версии Chrome, в частности 137.0.7151.68 и 137.0.7151.69, внезапно закрываются или вылетают, после чего браузер невозможно запустить снова. Основная масса сообщений исходит от пользователей Windows 11, хотя Windows 10 тоже может быть под ударом.

Некоторые пользователи переименовали файл chrome.exe, например, в chrome1.exe, и, судя по всему, это сработало, но наиболее действенным вариантом является изменение настроек Microsoft Family Safety — необходимо или деактивировать пункт «Фильтровать неподходящие веб-сайты», или разблокировать Chrome на вкладке Windows > Приложения и игры.