Модель будет запущена 23 июня.

Компактный смартфон Vivo X200 FE продолжает обрастать новыми подробностями, раскрывающими характеристики новинки — сегодня подразделение Vivo из Малайзии опубликовало данные о спецификациях камеры и батареи устройства, пишет издание GSMArena.

Новинка обзаведётся тройной камерой ZEISS на задней панели, включающей в себя 50-Мп основной модуль с датчиком Sony IMX921 и объективом с диафрагмой f/1.88, 8-Мп сверхширокоугольную камеру и 50-Мп телеобъектив с диафрагмой f/2.65 и сенсором Sony IMX882.

Информация о селфи-камере пока не разглашается. Модель будет поставляться с пакетами ZEISS Style Bokeh и Multifocal Portrait, имеющими поддержку пяти фокусных расстояний от 23 до 100 мм. Также заявлено наличие целого ряда функций с использованием технологий искусственного интеллекта.

Источник фото: GSMArena

Питать устройство будет аккумуляторная батарея ёмкостью 6500 мА·ч, которая, по словам производителя, обеспечит до 25.44 часа в режиме просмотра видеороликов на платформе YouTube или 9.55 часа игрового процесса без необходимости дополнительной подзарядки. Новинка получит поддержку 90-Вт зарядки, которая, по данным Vivo, позволит просматривать потоковое видео до трёх часов всего после 10 минут подзарядки.

Ранее было раскрыто, что смартфон оснастят 6.31-дюймовым дисплеем «ZEISS Master Colour Display», до 12 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти.

Толщина устройства составит 7.9 мм при весе 186 г. Новинка получит металлический корпус и предустановленную Funtouch OS 15 на базе Android 15. Модель будет представлена в чёрном (Black Luxe), жёлтом (Yellow Glow), розовом (Pink Vibe) и голубом (Blue Breeze) цветовых оформлениях.

Официальный запуск компактного смартфона Vivo X200 FE состоится 23 июня текущего года.