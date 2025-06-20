Новинка обладает широким набором портов.

Компания Gigabyte выпускает свой новый игровой 27-дюймовый QD-OLED-монитор MO27Q2A, унаследовавший ряд характеристик от MO27Q2, но получивший увеличение частоты обновления и гораздо более приятную цену, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: NotebookCheck/Gigabyte

Игровой монитор Gigabyte MO27Q2A оснащается 27-дюймовой QD-OLED-панелью с разрешением 1440p (2560x1440 точек), частотой обновления 280 Гц и временем отклика GtG 0.03 мс, обеспечивая минимизацию размытия картинки даже в самых динамичных сценах. Модель имеет поддержку технологий Nvidia G-Sync и AMD FreeSync Premium Pro, устраняющих визуальные артефакты.

Новинка охватывает 99 % цветового пространства DCI-P3, имеет пиковую яркость до 1000 нит (HDR), сертификат VESA DisplayHDR True Black 400 и заводскую калибровку Delta E < 2 для точной цветопередачи, а также поддерживает 10-битную цветовую палитру. Монитор снабжён подсветкой без мерцания, обеспечивая снижение нагрузки на глаза, и целым рядом функций для улучшения игрового процесса.

Набор портов включает в себя один разъём DisplayPort 1.4, два HDMI 2.1, один USB Type-C с поддержкой альтернативного режима DisplayPort и возможностью зарядки устройств мощностью 18 Вт, два нисходящих USB 3.2 Type-A, один восходящий USB 3.2 Type-B и один 3.5-мм аудиоразъём. Новинка имеет два встроенных динамика мощностью по 5 Вт и крепление VESA 100x100 мм для удобства монтажа на различные поверхности.

Стоимость игрового монитора Gigabyte MO27Q2A составит 499 долларов США, хотя данная информация пока носит неофициальный характер.