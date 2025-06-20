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Первый складной iPhone может дебютировать во второй половине 2026 года и получить экран от Samsung
Аналитик раскрыл свежие данные о будущей новинке.

Слухи о том, что компания Apple работает над своим первым складным смартфоном, появились в сети Интернет ещё несколько месяцев назад, а сейчас эксперт Минг-Чи Куо раскрывает дополнительные подробности о будущей новинке, пишет издание GSMArena.

Источник фото: GSMArena

Утверждается, что Apple сотрудничает с Samsung Display, уже заказав около 7-8 млн складных панелей и планируя приступить к массовому производству складного iPhone во второй половине 2026 года. Суммарный объём производства, как следует из утечки, составит 15-20 млн единиц, что, судя по всему, является планом на последующие 2-3 года, то есть на жизненный цикл модели.

Ранее сообщалось, что Apple тщательно готовится к запуску своего первого складного iPhone, поэтому уделяет особое внимание важным деталям, в частности, дисплею, который, как утверждается, будет практически лишён складок.

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#iphone
Источник: gsmarena.com
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