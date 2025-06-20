Запуск новинки состоится 27 июня

Компания Samsung готовит своих потенциальных клиентов к предстоящему запуску нового смартфона Galaxy M36, раскрыв целый ряд характеристик новинки, пишет издание Gizmochina.

Дизайн задней панели Samsung Galaxy M36 заметно изменился — если у модели предшествующего поколения объективы камер представляли собой отдельные модули, то новинка получила объединённый блок овальной формы, включающий в себя 50-Мп основную камеру с оптической стабилизацией изображения, 8-Мп сверхширокоугольный объектив и 2-Мп макродатчик.

Фронтальная панель обзавелась каплевидным вырезом, в котором располагается 13-Мп камера для селфи и видеозвонков. Новинка поддерживает запись в 4K и снабжена защитным стеклом Gorilla Glass Victus+ для экрана. Также отмечается наличие целого ряда встроенных функций с использованием технологий искусственного интеллекта и корпуса толщиной 7,7 мм.

Источник фото: Gizmochina

Ожидается, что модель будет оснащаться чипсетом Exynos 1380 и панелью Super AMOLED с разрешением Full HD+. Новинка будет выпускаться в чёрном (Velvet Black), зелёном (Serene Green) и оранжевом (Orange Haze) цветовых оформлениях.

Производитель подтвердил, что официальный запуск смартфона Samsung Galaxy M36 состоится 27 июня текущего года.