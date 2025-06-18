Смартфон получит 6,85-дюймовый складной дисплей с частотой обновления 120 Гц и чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite

Компания Xiaomi начинает готовить потенциальных покупателей к предстоящему запуску нового складного смартфона Mix Flip 2 — несколько часов назад производитель опубликовал рекламный постер, призывающий готовиться к дебюту новинки, пишет издание GSMArena.

Источник фото: GSMArena

На изображении, опубликованном Xiaomi, складной смартфон Mix Flip 2 пока что скрыт от посторонних глаз, но подпись к нему говорит — «Увидимся в текущем месяце». Это означает, что новинка дебютирует в июне. Ожидается, что сначала модель появится на китайском рынке, тогда как глобальный дебют состоится чуть позже.

В настоящее время производитель не раскрывает характеристик устройства, поэтому остаётся полагаться на утечки, согласно которым смартфон получит 6,85-дюймовый складной дисплей с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц, чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 50-Мп основную камеру с оптической стабилизацией изображения и 50-Мп сверхширокоугольный модуль, заменяющий телеобъектив в составе предшественника.

Новинке приписывается наличие аккумуляторной батареи ёмкостью 5100 мА·ч с поддержкой быстрой проводной 67-Вт зарядки и 50-Вт беспроводной, а также класса водонепроницаемости IPX8.