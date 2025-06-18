Новинка оснащается 24.5-дюймовой VA-панелью

Совсем недавно компания SDC представила свой игровой монитор с высочайшей частотой обновления, составляющей 720 Гц, но HKC пошла ещё дальше, заявив о первой в мире модели с нативной частотой обновления 800 Гц, пишет издание Gizmochina.

Источник фото: Gizmochina

Новый игровой монитор от HKC оснащается фирменной 24,5-дюймовой панелью FSA VA с разрешением Full HD, которая благодаря новейшим технологиям обладает частотой обновления до 800 Гц. Также новинка снабжена подсветкой Mini-LED с 1152 зонами локального затемнения и бескадмиевой улучшающей плёнкой QDEF с квантовыми точками.

Помимо сверхвысокой частоты обновления, монитор обладает низким временем отклика GtG, составляющим всего 0,5 мс, пиковой яркостью 1000 нит, коэффициентом статической контрастности 4000:1 и поддержкой 10-битной цветовой палитры, а также возможностью рендеринга до 12 бит.

Новинка имеет сертификат VESA DisplayHDR 1000, заводскую калибровку Delta E < 1.5 для точности цветопередачи и охватывает 95 и 99% цветовых пространств DCI-P3 и Adobe RGB соответственно.

Монитор поддерживает технологии Nvidia G-Sync и AMD FreeSync Premium Pro, устраняющие разрывы изображения, и функцию динамического энергосбережения, снижающую частоту обновления для статического контента с целью экономии энергии.

Производитель позиционирует новинку в качестве профессиональной модели для киберспортсменов, предлагающей высокое качество отображения и отзывчивость даже в самых динамичных сценах.