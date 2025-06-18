Новинка имеет светлый дизайн и RGB-подсветку

Компания AOC выпускает свой новый 27-дюймовый игровой монитор AG275QSW, обладающий оригинальным дизайном, высокой частотой обновления и низким временем отклика, пишет издание Gizmochina.

Источник фото: Gizmochina

Геймерский монитор AOC AG275QSW снабжён панелью Fast IPS с разрешением 2K (2560x1440 точек), частотой обновления 320 Гц и пиковой яркостью 350/450 нит в режиме SDR/HDR. Новинка характеризуется низким временем отклика GtG и MPRT, составляющим 1 и 0,3 мс соответственно, обеспечивая минимизацию размытости изображения и появления ореолов в динамичных сценах.

Для устранения визуальных артефактов и разрывов картинки устройство имеет поддержку технологии адаптивной синхронизации Adaptive Sync, а для дополнительного снижения размытости — MBRSync.

Модель обладает сертификатом VESA DisplayHDR 400, заводской калибровкой Delta E < 2, обеспечивая высокую точность цветопередачи, и охватывает 95 и 100% цветовых пространств DCI-P3 и sRGB, что позволяет использовать монитор не только для игр, но и создания различного контента.

Набор портов для подключения представлен одним DisplayPort 1.4 с поддержкой частоты обновления до 320 Гц, двумя HDMI 2.0, ограниченными показателем 144 Гц, двумя USB 3.2 Gen 1 Type-A, одним восходящим USB Type-B и аудиоразъёмом. Кроме того, новинка обладает функциональностью KVM.

На задней панели устройства имеется RGB-подсветка, поддерживающая 14 световых эффектов, в том числе с реакцией на звук, и настраиваемая при помощи Light FX от AOC. Для улучшения игрового процесса модель обладает рядом встроенных функций. Монитор оснащён эргономичной подставкой, обеспечивающей регулировку для повышения удобства, и креплением VESA 100x100 мм для расширения возможностей монтажа на различные поверхности.

Стоимость игрового монитора AOC AG275QSW в китайской рознице составляет 1999 юаней (280 долларов США).