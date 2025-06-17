Новинка будет поддерживать стилус и клавиатуру

Компания Xiaomi готовится к предстоящему запуску своего нового планшета Pad 7S Pro, раскрывая некоторые его характеристики и дизайн, пишет издание Gizmochina.

Источник фото: Gizmochina

Планшет Xiaomi Pad 7S Pro получит 12,5-дюймовую LCD-панель и фирменный чипсет Xring O1, обладающий 10 ядрами CPU, графическим процессором ARM Immortalis-G925 с 16 ядрами и NPU с 6 ядрами.

Питанием новинку обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью 12 160 мА·ч, поддерживающая быструю зарядку мощностью 120 Вт. Толщина устройства составит 5,8 мм. Модель должна дебютировать с предустановленной HyperOS 2.0 на базе Android 15.

Планшет будет поддерживать стилус Xiaomi Pen, а также клавиатуру с эргономичной подставкой и трекпадом, обеспечивающую расширенные возможности, схожие с ноутбуком.

На рендерах, опубликованных производителем, новинка представлена с цельнометаллическим корпусом со скруглёнными углами и плоским дисплеем, обрамлённым тонкими рамками.

Официальная презентация планшета Xiaomi Pad 7S Pro может состояться к концу июня текущего года.