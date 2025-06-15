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Microsoft случайно заменила стартовую мелодию Windows 11 на звук загрузки Windows Vista
Компания уже работает над устранением ошибки

Выпущенная более восемнадцати лет назад Windows Vista снова напоминает о себе — сначала некоторые пользователи заметили сходство в оформлении между новейшей macOS 26 от Apple и уже несколько позабытой ОС от Microsoft, а сейчас Windows 11 внезапно получила звук загрузки из прошлого, пишет издание Neowin.

Источник фото: Lifewire

Сообщается, что в предварительной версии Windows 11 (Dev и Beta) звук, сопровождающий запуск системы, был заменён на стартовую мелодию Windows Vista. После массы сообщений от пользователей компания Microsoft признала данную ошибку, назвав её приветом из прошлого и работает над её решением.

Отмечается, что разработчики из Microsoft вряд ли намеренно заменили звук загрузки, хотя внимание к Windows Vista за последние несколько дней заметно возросло. Также пользователи могут собственноручно заменить стартовую мелодию на собственный аудиофайл, заместив оригинальный файл WAV и подправив реестр в случае необходимости.

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#windows 11 #windows vista
Источник: neowin.net
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