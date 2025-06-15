Модель обладает широким набором портов и функций

Компания BenQ выпускает новый монитор PV3200U, предназначенный для профессионального использования, обеспечивающий точную цветопередачу и оснащённый целым рядом дополнительных функций, пишет издание Gizmochina.

Источник фото: Gizmochina

Монитор BenQ PV3200U снабжается 31,5-дюймовой IPS-панелью с разрешением 4K (3840x2160 точек), частотой обновления 60 Гц, временем отклика GtG 5 мс, яркостью 400 нит и поддержкой 10-битной цветовой палитры. Заявленный охват цветовых пространств sRGB и Rec.709 составляет 100%, а DCI-P3 достигает 95%. Новинка поставляется с заводской калибровкой Delta E ≤ 2, обеспечивая высокую точность цветопередачи.

Новинка имеет сертификаты CalMAN Verified и Pantone Validated, гарантируя высокую точность и неизменность цвета, а также TÜV Rheinland, что указывает на защиту зрения благодаря наличию встроенного фильтра синего цвета и подсветки без мерцания.

Также производитель отмечает соответствие спецификациям Pantone SkinTone, что позволяет использовать монитор в приложениях, предъявляющих особые требования для отображения цвета, в том числе оттенков кожи.

Для выравнивания цветового вывода монитора с устройствами Apple имеется функция iDevice Color Sync, а для точной настройки цвета поддерживается программное обеспечение BenQ ColorTalk. Кроме того, новинка совместима с BenQ Palette Master Ultimate (PMU) для быстрой аппаратной калибровки.

Модель оснащена широким набором портов, в том числе тремя HDMI, двумя USB Type-C, один из которых можно использовать для зарядки устройств мощностью до 65 Вт, тремя портами USB Type-A и KVM. Новинка снабжена 2.1-канальной аудиосистемой с двумя динамиками мощностью 2 Вт и 5-Вт сабвуфером, а также эргономичной подставкой, обеспечивающей регулировку положения монитора.

Стоимость монитора BenQ PV3200U в китайской рознице составляет 4999 юаней (700 долларов США).