Смартфон получит до 16 ГБ оперативной памяти

Компания Oppo работает над своим новым смартфоном Oppo K13 Turbo, подробности о характеристиках которого раскрывает информатор Digital Chat Station, пишет издание Gizmochina.

Oppo K13 Turbo. Источник фото: Gizmochina

Сообщается, что смартфон Oppo K13 Turbo оснастят 6,8-дюймовой плоской OLED-панелью с разрешением 1,5K (2800x1280 точек) и частотой обновления 144 Гц, до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопителем UFS 4.0 объёмом до 512 ГБ, 50-Мп основной камерой, дополненной 2-Мп вспомогательным датчиком, и 16-Мп селфи-камерой.

В более ранних утечках говорилось, что новинка получит чипсет Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, сканер отпечатков пальцев, встроенный в экран, RGB-подсветку, корпус с рейтингом IPX8, пластиковую среднюю рамку и активную систему охлаждения с вентилятором для более эффективного отвода излишков тепла.

Запуск смартфона Oppo K13 Turbo может состояться в июне или июле текущего года.