Новинка может представлять интерес для геймеров

Компания AMD представила свой новый процессор Ryzen 5 5500X3D, оснащённый большим объёмом кэш-памяти благодаря технологии 3D V-Cache, что может быть полезно для целого ряда игр.

Источник фото: AMD

Как сообщает издание Guru3D, настольный процессор AMD Ryzen 5 5500X3D производится по 7-нм техпроцессу, основан на архитектуре Zen 3, имеет 6 ядер с поддержкой 12 потоков и совместим с материнскими платами AM4. Он работает на базовой частоте 3.0 ГГц и может достигать тактовой частоты 4.0 ГГц, обладает 96 МБ кэша L3 и TDP 105 Вт.

Отмечается, что новая модель способна увеличить производительность платформы AM4 в случаях, когда требуется большой объём кэш-памяти. В частности, преимущество над стандартными моделями будет заметно в играх.

К сожалению, информацией о стоимости новинки производитель в настоящее время не делится, но с учётом более скромных характеристик по сравнению с другими моделями линейки цена Ryzen 5 5500X3D должна быть достаточно демократичной.