Информатор раскрыл некоторые характеристики новинки

Предстоящая игровая видеокарта начального уровня Nvidia GeForce RTX 5050 продолжает фигурировать в свежих утечках, некоторые из которых опровергают более ранние. Как сообщает издание NotebookCheck со ссылкой на сообщение MEGAsizeGPU, новинка может получить чипы памяти GDDR6.

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Отмечается, что в предыдущей утечке говорилось о том, что Nvidia откажется от использования в GeForce RTX 5050 модулей памяти GDDR6 в пользу GDDR7, но информатор MEGAsizeGPU утверждает, что это не так — по его данным, видеокарту оснастят чипами GDDR6 20 Гбит/с, что соответствует возможностям линейки Radeon RX 9000 на базе RDNA 4.

Вероятно, это может быть связано с необходимостью удешевления RTX 5050, которая должна дебютировать в ценовом сегменте 200-250 долларов США, тогда как чипы GDDR7 увеличивали ценник.

Ожидается, что новинка будет оснащаться графическим процессором GB207-300 с 2560 ядрами CUDA, видеобуфером объёмом 8 ГБ и 128-битной шиной, а её дебют состоится в июле текущего года.