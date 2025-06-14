Запуск смартфона может состояться к концу текущего месяца

Ассортимент бренда Poco вскоре пополнится новым смартфоном Poco F7, предполагаемые рендеры которого сегодня появились в сети Интернет, пишет издание GSMArena, отмечая, что их точность пока что под вопросом.

Если рендеры соответствуют реальному виду модели, то слухи о том, что Poco F7 является ребрендингом Redmi Turbo 4 Pro, подтверждаются, хотя некоторые незначительные отличия между двумя смартфонами всё же есть, включая модуль камеры.

Ожидается, что Poco F7 получит 6,83-дюймовую AMOLED-панель с разрешением 1280x2272 точек и частотой обновления 120 Гц, чипсет Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, 50-Мп основную камеру с оптической стабилизацией изображения, дополненную 8-Мп сверхширокоугольным объективом, и 20-Мп селфи-камеру.

Источник фото: GSMArena

Смартфон Poco F7 обзаведётся до 12 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти. Ёмкость аккумуляторной батареи новинки может достигать 7550 мА·ч только на индийском рынке, тогда как в других странах данный показатель, возможно, уменьшится до 6550 мА·ч. Мощность быстрой зарядки сохранится, составляя 90 Вт.

Глобальный дебют смартфона Poco F7, как ожидается, состоится к концу июня текущего года.