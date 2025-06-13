Владельцы Galaxy S25, Galaxy S25+ и Galaxy S25 Ultra могут обновиться до One UI 8 beta 2

Несколько недель назад компания объявила о старте программы предварительного тестирования One UI 8 на базе Android 16, выпустив первую бета-версию для обладателей моделей Galaxy S25, Galaxy S25+ и Galaxy S25 Ultra из США, Германии, Южной Кореи и Великобритании, а сейчас представляет вторую бета-версию, пишет издание GSMArena.

Источник фото: GSMArena

Сообщается, что в настоящее время обновление One UI 8 beta 2 доступно не только для пользователей из упоминаемых ранее стран, но и владельцев смартфонов Galaxy S25, Galaxy S25+ и Galaxy S25 Ultra в Индии и Польше. Для участия в программе предварительного тестирования необходимо зарегистрироваться в приложении Samsung Members.

Информатор Tarun Vats заметил, что вторая бета-версия One UI 8 получила интеграцию ИИ-функции Text to Image с клавиатурой Samsung, а сгенерированные изображения сохраняются в автоматическом режиме.

Стабильная версия One UI 8 на базе Android 16 должна дебютировать совместно с предстоящими складными смартфонами Galaxy Z, презентация которых ожидается в начале или середине июля.