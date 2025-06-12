Новинка прошла сертификацию TENAA.

Компания Honor готовится к запуску своего нового смартфона среднего класса Honor Play 70 Plus, который совсем недавно прошёл сертификацию TENAA с модельным номером LOG-AN00, раскрыв ряд своих характеристик, пишет издание GSMArena.

Honor Play 60 Plus. Источник фото: GSMArena

В базе данных TENAA смартфон Honor Play 70 Plus указан с 6.77-дюймовым LCD-экраном с разрешением 720x1610 точек, 8/12 ГБ оперативной и 256/512 ГБ постоянной памяти, 50-Мп основной камерой на задней панели и 5-Мп селфи-камерой.

Новинка имеет аккумуляторную батарею ёмкостью 7000 мА·ч, поддерживающую быструю проводную зарядку мощностью 45 Вт, и сканер отпечатков пальцев, встроенный в экран. Размеры устройства составляют 166.89x76.8x8.39 мм при весе 207 г.

С учётом того, что модель предшествующего поколения, Honor Play 60 Plus, дебютировала в июне прошлого года, запуск Honor Play 70 Plus ожидается в ближайшие дни или недели.