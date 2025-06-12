Новинка будет поддерживать беспроводную и обратную беспроводную зарядку

Компания Samsung готовится к предстоящему запуску своих новых складных смартфонов, а одна из моделей, Galaxy Z Fold7, уже прошла сертификацию FCC, раскрыв некоторые свои характеристики, пишет издание GSMArena.

Источник фото: GSMArena

В базе данных FCC смартфон Samsung Galaxy Z Fold7 фигурирует с модельным номером SM-F966B, что соответствует глобальной версии модели. Новинка указывается с чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite, что подтверждает недавние слухи о наличии данного чипа в составе варианта, предназначенного для мирового рынка.

На сайте FCC указано, что устройство поддерживает беспроводную и обратную беспроводную зарядку, а также стандарты 5G, Wi-Fi 7 и UWB.

В более ранних утечках говорилось, что Galaxy Z Fold7 оснастят 8,2-дюймовым складным дисплеем, 6,5-дюймовым внешним экраном, 200-Мп основной камерой, 12-Мп сверхширокоугольным модулем, 10-Мп телеобъективом с трёхкратным оптическим зумом, 4-Мп селфи-камерой, встроенной в складной экран, 10-Мп фронтальной камерой, расположенной в круглом вырезе внешнего дисплея, и батареей на 4400 мА·ч. Оба экрана будут представлены AMOLED-панелями с частотой обновления 120 Гц.

По слухам, новинка будет поставляться с предустановленной One UI 8 на базе ОС Android 16, представленной компанией Google несколько дней назад и получившей целый ряд нововведений.

Ожидается, что Samsung представит Galaxy Z Fold7 совместно с Galaxy Z Flip7 и Flip7 FE в начале или середине июля текущего года.